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В США испугались нового «морского монстра» из России 

Lenta.ru 35 минут назад
В США испугались нового «морского монстра» из России
Фото: @EmbassyofRussia
Россия строит нового «морского монстра» — экраноплан A-050, пишет американское издание We Are The Mighty.
В публикации со ссылкой на твит посольства России в ЮАР от июля 2017 года утверждается, что введение в эксплуатацию судна на динамической воздушной подушке запланировано на 2020 год. Отмечается, что A-050 станет развитием экспериментального «Каспийского монстра», который лег в основу советского экраноплана-ракетоносца «Лунь».
We Are The Mighty, ссылась на открытые источники, пишет, что A-050 может перемещаться со скоростью до 480 километров в час на дальность до 4,8 тысячи километров и способен переносить не менее девяти тонн грузов. В качестве оружия перспективный экраноплан может получить сверхзвуковые ракеты наподобие индийско-российских PJ-10 BrahMos.
В сентябре 2018 года российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о разработке военного экраноплана, отличительной особенностью которого станет наличие ракетного вооружения.
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Оружие , Армия , Войска , Денис Мантуров , США , ЮАР
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