Пентагон подтвердил разработку «супер-пупер-ракеты»

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Министерство обороны работает над созданием ряда гиперзвуковых ракет для противодействия нашим противникам, — сообщил Джонатан Рат Хоффман в Twitter.

Портал RT отмечает, что изначально Пентагон не хотел раскрывать новейшие разработки оружия, однако после публичного заявления Дональда Трампа, ведомство нехотя признало, что в стране ведётся разработка гиперзвуковых ракет.