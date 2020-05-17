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В Пентагоне подтвердили, что «супер-пупер-ракета» существует 

News.ru 26 минут назад
Пентагон подтвердил разработку «супер-пупер-ракеты»
Фото: Twitter
Пресс-секретарь Пентагона Джонатан Рат Хоффман подтвердил, что в США разрабатывают «супер-пупер-ракету», о который ранее сообщил президент страны Дональд Трамп.
Министерство обороны работает над созданием ряда гиперзвуковых ракет для противодействия нашим противникам, — сообщил Джонатан Рат Хоффман в Twitter.
Портал RT отмечает, что изначально Пентагон не хотел раскрывать новейшие разработки оружия, однако после публичного заявления Дональда Трампа, ведомство нехотя признало, что в стране ведётся разработка гиперзвуковых ракет.
Как писал NEWS.ru ранее, президент США сообщил, что в стране есть «супер-пупер-ракета». она способна развивать скорость в 17 раз больше, чем существующие аналоги. Он отметил, что в три раза быстрее российской или китайской. В ответ на это заявление журналисты президентского пула рассмеялись. А глава Роскосмоса иронично заметил, что России «против супер-пупер-ракеты ловить нечего».
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Комментарии 5
Оружие , Армия , Войска , Дональд Трамп , Министерство обороны , Пентагон , Роскосмос , США
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