В России создана радиопоглощающая «зимняя» маскировка

Российские специалисты ЦКБ РМ ( холдинг «Росэлектроника» Ростех ) создали маскировочный радиопоглощающий материал для военной техники, имитирующий зимнюю окружающую среду.

В данный момент предприятие-разработчик — ЦКБ РМ — готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия, — привели сообщение «Росэлектроники» в РИА Новости.

В холдинге отметили, что благодаря новому материалу, видимость военной техники снизится в три-четыре раза.

Уточняется, что материал хорошо скрывает технику, даже от поиска с помощью радиолокационных станций разведки, в условиях повышенной видимости в зимней природе, а также выдерживает низкие температуры. Маскировочный материал поглощает излучение радара почти в 100% случаев, погрешность составляет не более 0,5%.