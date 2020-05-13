Мимо Нью-Йорка: куда упала китайская ракета

Обломки ступени китайской ракеты упали на африканские деревни. Фотографии с металлическими обломками, упавшими с неба после схода с орбиты ступени, уже появились в соцсетях и СМИ. Эксперты считают, что китайский носитель продемонстрировал миру свою опасность.

Исторический полет китайской ракет Long March 5B, которая на прошлой неделе вывела в космос прототип нового пилотируемого корабля, не остался без последствий. Как и предполагали специалисты, огромный центральный блок ракеты, который неделю летал на околоземной орбите, не полностью сгорел в атмосфере, и по-видимому, отдельные его части достигли Земли.

К оставшейся на околоземной орбите ступени было приковано внимание специалистов из-за ее размеров — в длину она составляет 30 метров, масса — 20 тонн. Неконтролируемый сход с орбиты такого объекта всегда несет потенциальную опасность из-за несгоревших обломков, которые могут долетать до поверхности Земли.

Ступень могла упасть в любом месте планеты в диапазонах широт от -41 до +41 градуса. Последний раз настолько крупный объект неконтролируемо сходил с орбиты в 1991 году — это была 39-тонная советская станция «Салют-7».

По данным 18-й эскадрильи контроля космического пространства Военно-воздушных сил США, китайская ступень вошла в атмосферу 11 мая в 08.33 PDT (18.33 мск) над Атлантикой, официальных сообщений о падении обломков в воду или на землю тогда не поступало.

Updated plot of the reentry track, with the portion from atmosphere entry (per SpaceTrack) to debris impact in yellow. I measure the length of this portion as 2200 km. pic.twitter.com/A5X4D3fN58— Jonathan McDowell (@planet4589) May 12, 2020 Это означает, что, учитывая характер последнего витка ступени, перед самым сходом она пролетела над Нью-Йорком , и упади она на 15 минут раньше, обломки могли достичь самого населенного города США. Однако спустя время из африканских районов, находящихся вблизи возможной траектории полета стали приходить сообщения и о хлопке, и о выпавших обломках.

Так, по сообщению Джонатана Макдауэлла, астрофизика из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, есть сведения о выпадении обломков в деревне Махону, вблизи города Боканада в республике Кот-д'Ивуар. При этом район как раз находится по пути возможного пролета обломков.

Reports of a 12-m-long object crashing into the village of Mahounou in Cote d'Ivoire. It's directly on the CZ-5B reentry track, 2100 km downrange from the Space-Track reentry location. Possible that part of the stage could have sliced through the atmo that far (photo: Aminata24) pic.twitter.com/yMuyMFLfsv— Jonathan McDowell (@planet4589) May 12, 2020 На одной из фотографий видна лежащая на земле труба, окруженная жителями деревни. «Я считаю, что объекты в Махону и как минимум несколько других в районе Кот-д'Ивуара, фотографии которых циркулируют в африканских СМИ, с большой вероятностью — части китайской ракеты», — считает Макдауэлл.

По данным местных СМИ, «труба» упала на дом местного сыродела, никто не пострадал. По другим сообщениям в результате падения обломков пострадал дом в другой деревне — Нгиноу, о пострадавших также не сообщается.

По словам Лассины Зербо, исполнительного секретаря Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, инфразвуковые датчики для отслеживания атмосферных ядерных взрывов 12 мая зафиксировали прохождение в атмосфере объектов со сверхзвуковой скоростью в районе Кот-д'Ивуара.

#CTBTO #IMS Infrasound station I17Cl #IvoryCoast 🇨🇮 detected impact of debris from reported rocket🚀entering atmosphere 11May20. Both seismic signals of impact ~60 km frm station & infrasound signals of rocket debris traveling @ supersonic speeds through atmosphere, recorded. pic.twitter.com/oilxupd3TA— Lassina Zerbo (@SinaZerbo) May 12, 2020

Причиной случившегося эксперты называют особенности конструкции тяжелой китайской ракеты Long March 5B, которая в отличие от многих других ракет имеет сбрасываемые жидкостные ускорители, а крупный центральный блок выводится вместе с полезной нагрузкой на околоземную орбиту, после чего сам сходит с орбиты.

«Не ясно, будут ли центральные блоки ракеты при будущих запусках выходить на нестабильную орбиту, или это был разовый случай при испытательном полете. Определенно это будет волновать другие страны», — считает обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер.

«Китайцы славятся тем, что ступени своих ракет сбрасывают на свои же деревни. Такое было неоднократно, в том числе с человеческими жертвами. Вероятность жертв конечно невысока, но она существует. А раз так — претензии к китайцам,

— пояснил «Газете.Ru» научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев . — Кроме того, есть договор об ответственности за причинение ущерба от космической деятельности третьим лицам. В России по трассе полета ракет принимаются специальные меры, даже пастухов и охотников прогоняют».

Планируется, что новый испытанный корабль на этой же ракете будет отправлять китайских космонавтов к национальной космической станции, которую страна надеется построить к 2022 году, а в дальнейшей перспективе — к Луне.