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Начались испытания стреляющего щита для силовых структур РФ 

News.ru и ещё 1 59 минут назад
Начались испытания стреляющего щита в РФ
Фото: Ростех
Научно-исследовательский институт прикладной химии, входящий в структуру Ростеха, проводит испытания стреляющего щита «Легион» для внутреннего российского заказчика.
Щит разработали в 2016 году на базе пистолета ограниченного поражения «Оса». В случае опасности, сотрудник правоохранительных органов может отстреливаться, нажав на тумблер на рукоятке щита. Предусмотрено использование патронов раздражающего действия, а также травматических и светозвуковых. Ранее «Легион» поставлялся на экспорт.
В интересах внутреннего заказчика сейчас проводим комплекс испытаний. В зависимости от пожеланий заказчика, по результатам испытаний, при необходимости, можем доработать его, — цитирует ТАСС директора НИИ по гражданской продукции, ВТС и маркетингу Артёма Муранова.
Как писал NEWS.ru ранее, российские специалисты создали две новые марки стали. Эти инновационные разработки начнут применять в военно-оборонном производстве. Об этом сообщила компания «Северсталь».
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Оружие , Армия , Ростех , МВД , ИТАР-ТАСС
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