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Стало известно об испытании новой гиперзвуковой ракеты с Ту-22М3 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Испытана новая гиперзвуковая ракета с Ту-22М3
Фото: mil.ru
С бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 проведены испытания новой гиперзвуковой ракеты, сообщил источник в ОПК.
Источник ТАСС, сообщил, что ракета будет включена в «состав номенклатуры вооружения модернизрованного Ту-22М3М». Кроме того, бомбардировщик получит «ряд других новейших авиационных средств поражения».
Над ракетой начали работать несколько лет назад. Ее испытания планируется завершить вместе с работой над модернизированным самолетом.
Напомним, модернизация Ту-22М3 напугала западных военных экспертов.
Стратегический ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани в середине августа 2018 года.
В марте 2020 года второй модернизированный Ту-22М3М совершил полет для оценки его взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы второго образца.
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Оружие , Армия , Войска , ИТАР-ТАСС
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