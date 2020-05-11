Испытана новая гиперзвуковая ракета с Ту-22М3

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С бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 проведены испытания новой гиперзвуковой ракеты, сообщил источник в ОПК.

Источник ТАСС, сообщил, что ракета будет включена в «состав номенклатуры вооружения модернизрованного Ту-22М3М». Кроме того, бомбардировщик получит «ряд других новейших авиационных средств поражения».

Над ракетой начали работать несколько лет назад. Ее испытания планируется завершить вместе с работой над модернизированным самолетом.

Напомним, модернизация Ту-22М3 напугала западных военных экспертов.

Стратегический ракетоносец Ту-22М3М представили в Казани в середине августа 2018 года.

В марте 2020 года второй модернизированный Ту-22М3М совершил полет для оценки его взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы второго образца.