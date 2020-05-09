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США назвали России условие для продления ракетного договора 

Lenta.ru и ещё 1 11 минут назад
США назвали РФ условие для продления ракетного договора
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал условие для продления Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщает The Washington Times.
По словам Биллингсли, Москва должна убедить Китай также «сесть за стол переговоров». Он пояснил, что одна из основных проблем с новым Договором о СНВ заключается в том, что в нем не участвует Пекин.
Спецпредставитель американского лидера добавил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в «контроле над вооружениями ради самого факта контроля над вооружениями».
Договор об ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го. Согласно документу, российская и американская стороны в течение семи лет обязуются сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.
Вашингтон настаивает на том, что новое соглашение должно охватывать больше сторон и «покрывать больше систем, чем сейчас». Кроме того, по мнению американских властей, оно должно включать в себя спектр новых российских систем вооружений, которые в настоящее время разрабатываются.
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Оружие , Армия , В мире , США , Дмитрий Медведев , Маршалл Биллингсли , Барак Обама , Китай , Москва
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