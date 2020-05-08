Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США напомнили о покупке источника российской угрозы 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В США напомнили об источнике российской угрозы
Фото: Wikipedia
В 1990-е годы США купили у России ракеты-мишени MA-31, которые использовались для разработки оружия против советской ракеты X-31, напоминает The Drive.
«К сожалению, разработка высококачественных имитаторов для оружия и других систем, которые могут использовать потенциальные противники, не всегда легка, и в некоторых случаях оказывается возможным просто обратиться к источнику самой угрозы», — пишет американское издание.
The Drive отмечает, что поставки данного оружия американской стороне были прекращены в 2000-х годах, а впоследствии на смену российской мишени пришла ракета GQM-163A Coyote, созданная по примеру MA-31.
В сентябре 2019 года Военно-морские силы США с испытательного центра на острове Уоллоп (Вирджиния) провели запуск сверхзвуковой ракеты-мишени GQM-163A Coyote.
В феврале того же года в публикации Jane's 360 ракета GQM-163A Coyote была названа имитатором российского «Калибра» на участке отделения последней ракетной ступени от предпоследней.
MA-31 представлет собой советскую управляемую сверхзвуковую ракету средней дальности класса «воздух-поверхность» Х-31 без самонаводящейся головной боевой части и радиовысотомера.
GQM-163A Coyote получает твердотопливный ускоритель Hercules MK 70 и маршевый двигатель MARC-R-282.
Видео дня. Цветочная суперлуна - последняя в 2020 году
Последние новости
В США зафиксирована рекордная безработица В США зафиксирована рекордная безработица Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ Минздрав рекомендовал перенести ЕГЭ Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой Германия назвала единственного виновника в развязывании Второй мировой
Комментарии
Оружие , Армия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Путин не поздравил лидеров двух стран с 9 Мая
Илон Маск пообещал чипировать человека в течение года
Илон Маск пообещал чипировать человека в течение года
Хафтара подводят российские «солдаты удачи»
Хафтара подводят российские «солдаты удачи»
Украина поставила ультиматум России
Украина поставила ультиматум России
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
«Посмотрел с отвращением»: Познер разнес Михалкова
Видео
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
00:18
Опубликовано видео ДТП в Смоленске
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
01:27
Опубликовано видео массовой драки в парламенте Армении
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
00:35
Шварценеггер сел на шпагат и попал на видео
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
01:00
Медведь залез на балкон в Италии и попал на видео
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
01:22
Опубликовано видео испытаний украинского танка Т-72АМТ
Армия
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
01:23
Росгвардеец спас село от пожара и попал на видео
Происшествия
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
01:23
Пластинка с голосом фронтовика попала на видео
Общество
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
01:08
Репетиция авиации в Хабаровске попала на видео
Армия
Россиянам назвали условие снятия ограничений
01:16
Россиянам назвали условие снятия ограничений
Общество
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
05:29
Не плато: в Минздраве оценили ситуацию с COVID-19
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение