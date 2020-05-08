Протоиерей поблагодарил Бога за «замечательное» ядерное оружие

Священник напомнил, что освящаются все предметы, которыми пользуется человек, в том числе и оружие.

«А ядерное оружие — это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует», — заявил Смирнов в интервью газете «Токио симбун».

Протоиерей подчеркнул, что Россия использует ядерное оружие исключительно для устрашения противников и никогда, в отличие от США, не применяла его по назначению. Он также высказал мнение, что из-за больших трат на вооружение россиянам приходится жить беднее, однако это же позволяет им жить свободно.

«Мы просто благодарны господу богу, что он благословил наших ученых создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем ракеты как наших защитников», — отметил он.

«Рамблер» писал, что ранее протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жен бесплатными проститутками. При этом он отказался извиняться за свое высказывание, однако отметил, что его слова неверно интерпретировали и он «осуждал исключительно грех, причем мужчин».