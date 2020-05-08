Протоиерей поблагодарил Бога за «замечательное» ядерное оружие

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов назвал правильной практику освящения ядерного оружия Русской православной церковью. Об этом сообщает «Интерфакс».
Священник напомнил, что освящаются все предметы, которыми пользуется человек, в том числе и оружие.
«А ядерное оружие — это вообще такое замечательное изобретение. Благодаря этому оружию Россия до сих пор существует», — заявил Смирнов в интервью газете «Токио симбун».
Протоиерей подчеркнул, что Россия использует ядерное оружие исключительно для устрашения противников и никогда, в отличие от США, не применяла его по назначению. Он также высказал мнение, что из-за больших трат на вооружение россиянам приходится жить беднее, однако это же позволяет им жить свободно.
«Мы просто благодарны господу богу, что он благословил наших ученых создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем ракеты как наших защитников», — отметил он.
«Рамблер» писал, что ранее протоиерей Димитрий Смирнов назвал гражданских жен бесплатными проститутками. При этом он отказался извиняться за свое высказывание, однако отметил, что его слова неверно интерпретировали и он «осуждал исключительно грех, причем мужчин».