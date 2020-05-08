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Протоиерей Смирнов поблагодарил Бога за «замечательное» ядерное оружие 

Вечерняя Москва и ещё 12 1 час назад
Протоиерей поблагодарил Бога за «замечательное» ядерное оружие
Фото: ТАСС
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов крайне положительно отозвался о ядерном оружии, передает Интерфакс со ссылкой на интервью священнослужителя газете Tokyo Shimbun.
По мнению священника, Россия до сих пор существует благодаря ядерному потенциалу.
— Мы просто благодарны Господу Богу, что он благословил наших ученых создать в очень трудных условиях вот это замечательное оружие, поэтому освящаем ракеты как наших защитников, — признался Смирнов.
Он также заявил, что освящать оружие — правильная практика. При этом когда он сам проводит обряд, то чувствует, будто бы «совершает нечто великое».
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Оружие , Армия , Другое , Димитрий Смирнов , Интерфакс
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