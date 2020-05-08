Раскрыты объекты для установки «Циркона»

Гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» будет установлена на многоцелевые атомные подводные лодки, фрегаты и атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Об этом заявил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко , передает РИА Новости.

Он уточнил, что Цирконы появятся на подводных лодок проектов «Ясень» и «Антей», фрегатах типа «Адмирал Горшков», эсминцах проекта 23560 «Лидер», а также в ходе перевооружения крейсера проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов».

«Циркон» — перспективная гиперзвуковая ракета. В феврале 2019 года президент России Владимир Путин заявил, что «Циркон», «способный поражать как морские, так и наземные цели», будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров. Она будет принята на вооружение в 2020-22 годах