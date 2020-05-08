У берегов Крыма обнаружили боеприпасы времен ВОВ

Саперы МЧС России с начала 2020 года обезвредили более 100 боеприпасов времен Великой Отечественной войны, поднятых со дна Черного моря в Крыму , сообщили в пресс-службе министерства.

«С начала 2020 года со дна Черного моря в пределах Севастополя и Крыма поднято и уничтожено более 100 взрывоопасных предметов», — приводит слова представителя министерства ТАСС.

Он пояснил, что МЧС ежегодно проводит работы по подъему и уничтожению взрывоопасных предметов, в том числе с затонувших судов времен Великой Отечественной войны.

Напомним, в сентябре прошлого года в Крыму обнаружили висевшую на дереве бомбу времен ВОВ. В марте того же года на одном из крымских пляжей нашли авиабомбы.

С начала 2019 года на акваториях было уничтожено почти 12 тыс. боеприпасов, в том числе 270 авиабомб. Основное количество взрывоопасных находок времен ВОВ подняли с грузового теплохода «Жан Жорес» в Феодосийском заливе Черного моря.