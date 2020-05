«Мёртвая рука» России держит Вашингтон в страхе

Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Советский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом находится в рабочем состоянии. Именно поэтому проект «Периметр», на Западе названный «Мёртвой рукой» (Dead Hand), всё ещё держит Вашингтон в страхе.

Об этом сообщает американский журнал The National Interest, который получил подтверждение функционирования комплекса от российской стороны.

Автор публикации отмечает, что российские межконтинентальные баллистические ракеты будут запущены сразу после американского ядерного удара. О нём «Мёртвая рука» узнает с помощью специальных датчиков, способных зафиксировать повышенную сейсмическую активность и изменение радиоактивного фона.

После этого комплекс «проснётся», начнётся автоматическая многоуровневая проверка данных, а после безуспешной попытки связаться с Генштабом последует команда на запуск всех не уничтоженных ударом США ракет. Возмездие настигнет Соединённые Штаты, несмотря на то, что от России уже ничего не останется.

Именно гарантированный ответный удар до сих пор наводит ужас на официальный Вашингтон, отмечает издание.

