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Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар подтвердили в США 

News.ru и ещё 2 15 минут назад
«Мёртвая рука» России держит Вашингтон в страхе
Фото: U.S. Air Force/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Советский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом находится в рабочем состоянии. Именно поэтому проект «Периметр», на Западе названный «Мёртвой рукой» (Dead Hand), всё ещё держит Вашингтон в страхе.
Об этом сообщает американский журнал The National Interest, который получил подтверждение функционирования комплекса от российской стороны.
Автор публикации отмечает, что российские межконтинентальные баллистические ракеты будут запущены сразу после американского ядерного удара. О нём «Мёртвая рука» узнает с помощью специальных датчиков, способных зафиксировать повышенную сейсмическую активность и изменение радиоактивного фона.
После этого комплекс «проснётся», начнётся автоматическая многоуровневая проверка данных, а после безуспешной попытки связаться с Генштабом последует команда на запуск всех не уничтоженных ударом США ракет. Возмездие настигнет Соединённые Штаты, несмотря на то, что от России уже ничего не останется.
Именно гарантированный ответный удар до сих пор наводит ужас на официальный Вашингтон, отмечает издание.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сброшенная над Москвой термоядерная бомба мощностью в сто мегатонн привела бы к выпадению ядерных осадков вплоть до северной части Коми — на расстояние порядка 1,5 тысячи км. Эффект от бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн мог бы оказаться в сто раз сильнее. Об этом сообщило американское издание We Are The Mighty, которое спрогнозировало разрушающий удар в симуляторе NukeMap.
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Оружие , Армия , Войска , Генштаб , США
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