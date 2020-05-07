Защитник Арктики: в России создают новый БТР

Сроки разработки и характеристики машины пока не разглашаются.

«В настоящее время идет проектирование вездеходной бронемашины такого типа. Это будет бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера», — сказал он в интервью РИА Новости.

Сроки разработки и характеристики машины в «ВПК» пока не разглашают. Компания специализируется на производстве колесной бронетехники, ее самыми узнаваемыми проектами являются семейство бронеавтомобилей «Тигр» и перспективная платформа «Бумеранг».

Ранее стало известно, что в Вооруженные силы России в 2020 году поступят более 130 новых БТР-82. От предшественников машины будут отличаться усиленной огневой мощью и рядом других характеристик.