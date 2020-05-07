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Защитник Арктики: в России создают новый вездеходный БТР 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Защитник Арктики: в России создают новый БТР
Фото: РИА Новости
Сроки разработки и характеристики машины пока не разглашаются.
В России создается новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера. Об этом рассказал гендиректор предприятия-разработчика ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.
«В настоящее время идет проектирование вездеходной бронемашины такого типа. Это будет бронетранспортер, способный выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера», — сказал он в интервью РИА Новости.
Сроки разработки и характеристики машины в «ВПК» пока не разглашают. Компания специализируется на производстве колесной бронетехники, ее самыми узнаваемыми проектами являются семейство бронеавтомобилей «Тигр» и перспективная платформа «Бумеранг».
Ранее стало известно, что в Вооруженные силы России в 2020 году поступят более 130 новых БТР-82. От предшественников машины будут отличаться усиленной огневой мощью и рядом других характеристик.
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Комментарии 1
Оружие , Армия , Войска , Александр Красовицкий , ВПК , РИА Новости
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