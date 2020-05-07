Назван срок спуска на воду подлодки с «Посейдоном»

Атомная подводная лодка «Хабаровск» должна быть спущена на воду в конце июня 2020 года. Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» достраивается на «Севмаше» , который входит в Объединённую судостроительную корпорацию

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Агентство отмечает, что подлодка «Белгород», также способная нести «Посейдон», спущена на воду 23 апреля 2019 года. В сентябре 2020 года её должны передать ВМФ России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские технологии позволяют создать атомные турбинные генераторы с технологией дронов и затем — первую беспилотную атомную подводную лодку. У США нет таких технологий, нет их и у Европы. У атомных подводных беспилотников есть свои преимущества и недостатки.