В США создали «убийцу русской брони» 

США начато производство «убийцы русской брони» — новой модификации противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Джавелин» (FGM-148 Javelin). Об этом сообщает Defense News.

Новый «Джавелин» (FGM-148F Javelin) производят военно-промышленные компании Raytheon и Lockheed Martin. Он отличается от предыдущих поколений этого ПТРК тем, что в его боевой части объединены осколочно-фугасная и противотанковая тандемно-кумулятивная боеголовки.

«Новый "Джавелин" определенно про русскую броню», — заявил Defense News военный эксперт Джеймс Хасик.

По его словам, за счет усовершенствованной боевой части FGM-148F Javelin способен, помимо танков, уничтожать легкобронированную технику и живую силу, а в его покупке могут быть заинтересованы страны Европы, которые следят за модернизацией Россией своей боевой техники.

В марте, как сообщал «Рамблер», Lockheed Martin обнародовала видеозапись, на которой показала уничтожение российских ракетного комплекса «Тополь-М» и зенитного ракетного комплекса С-400 крылатой ракетой.