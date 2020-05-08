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В США создали «убийцу русской брони» 

Артём Кульша и ещё 8 1 час назад
В США создали «убийцу русской брони»
Фото: globallookpress.com
В США начато производство «убийцы русской брони» — новой модификации противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Джавелин» (FGM-148 Javelin). Об этом сообщает Defense News.
Новый «Джавелин» (FGM-148F Javelin) производят военно-промышленные компании Raytheon и Lockheed Martin. Он отличается от предыдущих поколений этого ПТРК тем, что в его боевой части объединены осколочно-фугасная и противотанковая тандемно-кумулятивная боеголовки.
«Новый "Джавелин" определенно про русскую броню», — заявил Defense News военный эксперт Джеймс Хасик.
По его словам, за счет усовершенствованной боевой части FGM-148F Javelin способен, помимо танков, уничтожать легкобронированную технику и живую силу, а в его покупке могут быть заинтересованы страны Европы, которые следят за модернизацией Россией своей боевой техники.
В марте, как сообщал «Рамблер», Lockheed Martin обнародовала видеозапись, на которой показала уничтожение российских ракетного комплекса «Тополь-М» и зенитного ракетного комплекса С-400 крылатой ракетой.
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Комментарии
Оружие , Армия , Войска , США
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