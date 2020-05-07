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В США начали производство новых противотанковых ракет 

ТАСС и ещё 5 21 час назад
В США начали производство новых противотанковых ракет
Фото: globallookpress.com
Совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin начала производство новой модели противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в среду на сайте Lockheed Martin.
Новый комплекс получил наименование Javelin F-Model (FGM-148F). Отмечается, что специалисты оснастили ПТРК усовершенствованной боеголовкой, способной пробивать броню с динамической защитой, а также уничтожать легкие бронированные машины. В Lockheed Martin заявили, что Пентагон уже разместил заказ на 45 тыс. новых Javelin.
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Оружие , Армия , Войска , Прибалтика , Пентагон , США
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