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Назван способ победить F-35 

Lenta.ru и ещё 1 6 мая 2020
Назван способ победить F-35
Фото: Isaac Cantrell / U.S. Navy / Globallookpress.com
Американские истребители пятого поколения F-35B Lightning II и F-35С Lightning II можно победить в условиях ближнего воздушного боя, пишет Popular Mechanics.
«Самый важный вопрос заключается в том, каким образом противники будут использовать ограничения F-35 при планировании миссий против Военно-морских сил и Корпуса морской пехоты США. Воздушные силы противника могут попытаться заставить F-35 вступить в воздушный бой, где те окажутся в относительно невыгодном положении. Однако такая тактика менее полезна в случае, когда противник не знает, где находится F-35», — пишет издание.
Таким образом в Popular Mechanics прокомментировали апрельское сообщение Defence News, в котором говорилось о том, что указанные самолеты на сверхзвуковой скорости способны летать только несколько десятков секунд.
Ранее в апреле Defence News, ссылаясь на Минобороны США, сообщило, что радар AN/APG-81 истребителя F-35B Lightning II получит увеличенную вычислительную мощность и обновленное программное обеспечение.
В июне 2019 года издание писало, что F-35 Lightning II Корпуса морской пехоты и Военно-морских сил США при полете на сверхзвуковой скорости способны сохранять малозаметность лишь короткий промежуток времени, в противном случае рискуют получить структурные разрушения и потерять малозаметность.
Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).
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Оружие , Армия , Министерство обороны , США
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