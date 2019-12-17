В России идут испытания уникального зенитного комплекса «Деривация-СВ»

Появилось видео испытаний уникального российского зенитного комплекса 2С38 «Деривация-СВ». Эта система разработана ЦНИИ «Буревестник» . В настоящее время на полигоне под Нижним Новгородом проходят её испытания. Об этом пишет «Российская газета».

Главной отличительной чертой 2С38 является наличие 57-мм автоматического орудия. Это орудие может поражать беспилотные аппараты, самолёты, вертолёты, крылатые ракеты, реактивные снаряды, управляемые боеприпасы и другие воздушные цели на высоте до 4,5 километра и на дальности до 6 километров. Максимальная дальность поражения наземных (надводных) целей составляет 3 километра.

Базой для комплекса служит боевая машина пехоты БМП-3. Кстати, огонь из орудия можно вести даже на плаву. Дополнительное вооружение 2С38 — 7,62-мм пулемёт.

К орудию идёт боекомплект из 148 снарядов. Темп стрельбы — 120 выстрелов в минуту. Орудие обладает углом наведения от 5 до +75 градусов. Оно способно поражать цели, двигающиеся со скоростью до 500 метров в секунду. Оптико-электронная система, которой оснащена «Деривация-СВ» позволяет, не демаскируя себя, обнаружить цели на больших расстояниях.

Снаряды к орудию могут быть различных типов: обычные, как к автоматической зенитной пушке С-60, а также многофункциональные с дистанционным взрывателем и управляемым подрывом.