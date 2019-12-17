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Криминал

Горбачев уличил США в стремлении к военному превосходству 

Ura.Ru + ещё 3 32 минуты назад
Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США
Фото: Ura.Ru
США добиваются военного превосходства при помощи выхода из системы договоров о контроле над ядерными вооружениями. Такого мнения придерживается бывший президент СССР Михаил Горбачев.
«В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству», — приводит ТАСС цитату из его интервью японской газете Asahi.
Горбачев отметил, что такая цель в современном мире недостижима и к тому же может нанести ущерб безопасности всего мира. По словам политика, Россия и США должны наладить диалог о проблемах ядерного оружия.
Ранее Горбачев назвал расширение НАТО главной стратегической ошибкой Запада. По его словам, это привело к дестабилизации военно-политической обстановки в Европе, напоминает «Национальная служба новостей». Также экс-президент СССР заявил, что отказ России и США от ряда соглашений по контролю над вооружением может привести к непредсказуемым последствиям.
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Теги:
Оружие , Армия , Политика , США , Михаил Горбачев , НАТО , ИТАР-ТАСС
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