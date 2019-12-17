Абсолютное превосходство: Горбачев уличил США

Горбачев уличил США в стремлении к военному превосходству

США добиваются военного превосходства при помощи выхода из системы договоров о контроле над ядерными вооружениями. Такого мнения придерживается бывший президент СССР Михаил Горбачев

«В подоплеке выходов США из договоров лежит их стремление к освобождению себя от каких-либо ограничений в военной сфере и к абсолютному военному превосходству», — приводит ТАСС цитату из его интервью японской газете Asahi.

Горбачев отметил, что такая цель в современном мире недостижима и к тому же может нанести ущерб безопасности всего мира. По словам политика, Россия и США должны наладить диалог о проблемах ядерного оружия.