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В Индии показали действующее российское вооружение 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
В Индии показали действующее российское вооружение
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
В рамках межвидового учения "Индра-2019" российские и индийские военнослужащие провели показ действующего вооружения двух стран. Для ознакомления на полигоне "Бабина" в штате Уттар-Прадеш представили более 30 образцов оружия.
— Среди них автоматы Калашникова в различной модификации, автоматические винтовки, ручные и станковые автоматические гранатометы, огнеметы и противотанковые ракетные комплексы, — рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Были также показаны образцы оружия и пониженной шумности, стреляющие ножи, экипировка саперов. Там же военнослужащие двух стран протестировали вооружение: можно было пострелять из любого представленного образца и обменяться мнениями об удобстве использования.
Напомним, межвидовое учение "Индра-2019" проходит с 11 по 21 декабря в трех индийских штатах. В нем принимают участие более 700 военнослужащих подразделения общевойсковой армии ВВО, а также летчики и техники армии ВВС и ПВО округа, экипажи кораблей Балтийского флота.
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Теги:
Оружие , Армия , Николай Воскресенский , Индия
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