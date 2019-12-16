«Бесшумная смерть» встанет на вооружение спецназа РФ

«Бесшумная смерть» встанет на вооружение спецназа России

Модернизированный вариант бесшумного автомата «Вал» получит 24-я бригада спецназа из Новосибирска.

Сотрудники спецподразделения получат новое оружие на испытания, по итогам которых разработчикам автомата, прозванного "бесшумной смертью", предоставят обратную связь, полученную в условиях эксплуатации реальными спецназовцами.

"С новыми автоматами будут работать профессионалы. Любое беззвучное оружие в отличии от обычного стрелкового имеет меньшую кучность боя, дальнобойность и скорость полета пули. При стрельбе из него надо уделять больше внимания таким факторам, как, например, боковой ветер, чтобы пулю не снесло в сторону от цели. Оно незаменимо при выполнении заданий в тылу врага, где нужно действовать бесшумно. Например, при штурме объекта или позиций с помощью такого оружия можно снять часовых, не выдав себя противнику раньше времени", — пояснил "Известиям" зампредседателя Союза десантников России полковник Валерий Юрьев..

Автомат АСМ отличается от "Вала" переработанной формой ствольной коробки, увеличенным ресурсом ствола, более объёмным (на 30 патронов) магазином из прозрачного пластика для контроля за расходом боеприпасов, новыми сошками, планкой Пикатинни и другими аксессуарами.

Напомним, с 1987 года на вооружении советских, а затем и российских подразделений специального назначения находится бесшумный автомат "Вал" и бесшумная снайперская винтовка ВСС "Винторез".