Танки США у границы Белоруссии попали на видео

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.

"Немного духа Рождества и тренировочных стрельб М1 "Абрамсов" 1-го батальона 9-го кавалерийского полка армии США в Пабраде", — отмечается в подписи к видео, размещенному в твиттере военной организации прибалтийской республики. A bit of Christmas spirit and M1 Abrams shooting training by the 1st Battalion of the 9th #US cavalry regiment in Pabrade #Lithuania 🇱🇹🇺🇸 #WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/fYQ72BGJLN— Lithuanian_Armed_Forces (@LTU_Army) 14 декабря 2019 г.

Танки и боевые машины для американского батальона, который будет полгода дислоцироваться на полигоне в Пабраде, прибыли в Литву еще 21 октября. Чуть ранее в том же месяце в балтийскую республику прибыли первые военные батальона. Согласно данным агентства Sputnik Литва, общее число военнослужащих сухопутных войск США, которые перебрасываются в Литву для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях, превысит 500 человек.