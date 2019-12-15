Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Назван новый председатель «Яблока»
Назван новый председатель «Яблока»
Политика
Дубовицкая рассказала, кто дал Галкину «путевку в жизнь»
Дубовицкая рассказала, кто дал Галкину «путевку в жизнь»
Шоу-бизнес
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Политика
Ротару прокомментировала концерт в России
Ротару прокомментировала концерт в России
Шоу-бизнес

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео 

РИА Новости 39 минут назад
Танки США у границы Белоруссии попали на видео
Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis
Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
"Немного духа Рождества и тренировочных стрельб М1 "Абрамсов" 1-го батальона 9-го кавалерийского полка армии США в Пабраде", — отмечается в подписи к видео, размещенному в твиттере военной организации прибалтийской республики.
Танки и боевые машины для американского батальона, который будет полгода дислоцироваться на полигоне в Пабраде, прибыли в Литву еще 21 октября. Чуть ранее в том же месяце в балтийскую республику прибыли первые военные батальона. Согласно данным агентства Sputnik Литва, общее число военнослужащих сухопутных войск США, которые перебрасываются в Литву для сдерживания, обмена опытом и участия в учениях, превысит 500 человек.
Анализируя ситуацию с размещением американских танков на полигоне возле литовского города Пабраде, инфраструктура которого подготовлена для проведения различных учений с этой группировкой, в Минобороны Белоруссии предполагали, что "это делалось длительное время именно для усиления натовского присутствия на сопредельной территории". Касаясь учений НАТО Defender Europe, в Белоруссии обращали внимание на увеличение контингента, а также на длительность его пребывания, называя предстоящие учения самыми крупными учениями НАТО за последние 25 лет.
Видео дня. Учитель года обложил матом школьника
Последние новости
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила "Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет "Подвесили за ноги и пытали": убийство девушки раскрыли спустя 12 лет Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ Скабеева высмеяла ответ Зеленского на слова Путина про газ
Комментарии 3 
Теги:
Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , НАТО , Литва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назван новый председатель «Яблока»
Назван новый председатель «Яблока» 65
Дубовицкая рассказала, кто дал Галкину «путевку в жизнь»
Дубовицкая рассказала, кто дал Галкину «путевку в жизнь» 3
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы
Назначенный Путиным губернатор отказался от работы 310
Ротару прокомментировала концерт в России
Ротару прокомментировала концерт в России 43
Новая ракета США угрожает российским C-400
Новая ракета США угрожает российским C-400 2
Видео
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
00:37
Опубликовано видео аварии с участием фанатов Макса Коржа
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
00:27
Опубликовано видео ДТП с пострадавшим пешеходом
Происшествия
Китай начинает борьбу за выживание
00:31
Китай начинает борьбу за выживание
Наука и техника В мире
Названа причина отставки иркутского губернатора
01:56
Названа причина отставки иркутского губернатора
Политика Другое
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
00:39
Жестокое избиение российского подростка попало на видео
Происшествия Криминал
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
02:14
«Плохая примета»: Галкин посадил не то дерево у дома
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк сделали заявление
01:04
Близкие Заворотнюк сделали заявление
Шоу-бизнес Другое
Киеву дали «домашнее задание»
01:40
Киеву дали «домашнее задание»
В мире Политика
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
02:37
Опубликовано видео пожара на Варшавском шоссе
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
01:00
Брежнева рассказала, как собирала деньги себе на операцию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение