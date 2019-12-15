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Монтаж второго стартового стола на Восточном начнется 15 декабря 

РИА Новости + ещё 5 2 часа назад
Монтаж стартового стола для ракет стартует на Восточном
Фото: РИА Новости
Монтаж оборудования стартового стола для запусков ракет "Ангара" начнется на космодроме Восточный в воскресенье, сообщил журналистам заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
"Сегодня здесь знаковое событие на космодроме. Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса", — сказал он.
Костарев добавил, что все технологическое оборудование для строительства второй очереди космодрома будет поставлено в 2021 году. По его словам, при изготовлении оборудования были задействованы 14 предприятий, которые уже участвовали в строительстве Плесецка и Байконура.
Космодром Восточный строится с 2012 года. Первый пуск ракеты "Союз" с нового космодрома прошел 28 апреля 2016 года. "Роскосмос" планирует провести первый старт ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, после окончания строительства второй очереди космодрома (стартового стола под "Ангару").
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Теги:
Оружие , Наука и техника , Сергей Костарев , Роскосмос , ЦЭНКИ
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