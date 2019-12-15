Монтаж стартового стола для ракет стартует на Восточном

Монтаж второго стартового стола на Восточном начнется 15 декабря

Сергей Костарев. Монтаж оборудования стартового стола для запусков ракет "Ангара" начнется на космодроме Восточный в воскресенье, сообщил журналистам заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России

"Сегодня здесь знаковое событие на космодроме. Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса", — сказал он.

Костарев добавил, что все технологическое оборудование для строительства второй очереди космодрома будет поставлено в 2021 году. По его словам, при изготовлении оборудования были задействованы 14 предприятий, которые уже участвовали в строительстве Плесецка и Байконура.