Монтаж стартового стола для ракет стартует на Восточном

Монтаж оборудования стартового стола для запусков ракет "Ангара" начнется на космодроме Восточный в воскресенье, сообщил журналистам заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
"Сегодня здесь знаковое событие на космодроме. Сегодня начало монтажа технологического оборудования стартового комплекса", — сказал он.
Костарев добавил, что все технологическое оборудование для строительства второй очереди космодрома будет поставлено в 2021 году. По его словам, при изготовлении оборудования были задействованы 14 предприятий, которые уже участвовали в строительстве Плесецка и Байконура.
Космодром Восточный строится с 2012 года. Первый пуск ракеты "Союз" с нового космодрома прошел 28 апреля 2016 года. "Роскосмос" планирует провести первый старт ракеты "Ангара" с Восточного в 2023 году, после окончания строительства второй очереди космодрома (стартового стола под "Ангару").