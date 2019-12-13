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Наука и техника

Автомат Калашникова стал самым узнаваемым оружием на планете. Что о нем известно? 

Lenta.ru 13 декабря 2019
Автомат Калашникова стал самым узнаваемым оружием на планете. Что о нем известно?
Фото: Lenta.ru
Автомат Калашникова — это не просто известное на весь мир качественное оружие, но и настоящий предмет поп-культуры. К нему обращаются в кино, в музыке и во многих других областях культуры и жизни. «Лента.ру» вместе с группой компаний «Калашников» собрала самые интересные примеры этого удивительного явления и предлагает выяснить, что вы знаете об известном автомате. Прошедшим тест до конца — скидка на пневматику в подарок.
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Теги:
Оружие , Lenta.ru
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