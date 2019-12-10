Комплексы С-400 «Триумф» развернут под Самарой в 2020 году

Военнослужащие пройдут переобучение, после чего в конце года выполнят первые боевые пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Расчеты ПВО Центрального военного округа в Самарской области получат в следующем году комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба округа со ссылкой на командира 76-й дивизии противовоздушной обороны генерал-майора Сергея Тихонова.

«В 2020 году мы планируем перевооружить расчеты противовоздушной обороны в Самарской области на новый комплект зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф», — сказал Тихонов.

По словам Тихонова, в 2018-2019 годах дивизия получила на вооружение современные радиолокаторы и зенитные установки: ракетные комплексы «С-400» для саратовского полка, зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1», радиолокационные комплексы «Небо-М», «Небо-У» и другие. Он подчеркнул, что это позволило повысить боевые возможности и диапазон работы дивизии.

С-400 «Триумф» — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей. Мобильные ракетные установки способны передвигаться по бездорожью. При этом время развертывания из походного положения — 5 минут. Способен уничтожать баллистические ракеты.