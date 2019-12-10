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В США рассказали о точечно убивающем людей секретном оружии 

Lenta.ru 1 час назад
В США рассказали об убивающем людей секретном оружии
Фото: РИА Новости
Секретные ракеты AGM-114R9X Hellfire («Адский огонь») используются США для точечного уничтожения преступников за рубежом, пишет The Drive.
Согласно американскому изданию, последнее применение подобного оружия состоялось в декабре текущего года в Сирии. Тогда по цели были нанесены точечные удары, не повлекшие за собой жертв среди мирных людей. Отмечается, что по состоянию на январь текущего года AGM-114R9X Hellfire подобным образом применялась не менее шести раз.
The Drive пишет, что известно несколько разновидностей AGM-114R9X Hellfire, в частности, с обозначениями R9B, R9E, R9G и R9H, последняя из которых, вероятно, вообще не имеет взрывающихся компонентов в боеголовке. Издание отмечает, что официальной информации о таких ракетах, запускаемых, в частности, с беспилотников, в открытом доступе нет.
В декабре The Drive обратило внимание на снимки боевой части сработавшей AGM-114R9 Hellfire, использовавшейся для точечного удара по минивэну в одном из районов Сирии, которая фактически представляет собой пенетратор, образованный шестью откидными лезвиями.
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Комментарии 1 
Теги:
Оружие , Армия , США , Сирия
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