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Под Петербургом воссоздали ударную волну ядерного взрыва 

Lenta.ru 2 часа назад
Под Петербургом воссоздали ударную волну ядерного взрыва
Фото: РИА Новости
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытания на объекте близ Санкт-Петербурга шлюзовых дверей, предназначенных для защиты входа в командный бункер Ракетных войск стратегического назначения. Мощность взрывчатки составила 200 килограммов в тротиловом эквиваленте.
Инженеры вмонтировали двери весом в четыре тонны в специальное углубление на полигоне в Ленинградской области. Мощности взрывного устройства хватило, чтобы воссоздать взрывную волну, возникающую при ядерном взрыве. Инженеры отмечают, что испытания прошли успешно: геометрия дверей сохранилась и силовые элементы конструкции остались неизменными.
В ноябре были опубликованы кадры имитационных испытаний воздействия ударной волны от ядерного взрыва в подмосковном 12-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , РВСН , ТК "Звезда" , Санкт-Петербург
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