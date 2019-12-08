Под Петербургом воссоздали ударную волну ядерного взрыва

Инженеры вмонтировали двери весом в четыре тонны в специальное углубление на полигоне в Ленинградской области. Мощности взрывного устройства хватило, чтобы воссоздать взрывную волну, возникающую при ядерном взрыве. Инженеры отмечают, что испытания прошли успешно: геометрия дверей сохранилась и силовые элементы конструкции остались неизменными.