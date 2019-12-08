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Политика

США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
США признали отставание от России в разработке оружия
Фото: Reuters
США приходится нагонять Россию в разработке гиперзвукового оружия, в дело идет "каждый доллар", заявил министр обороны США Марк Эспер.
На форуме по безопасности в Калифорнии Эспера спросили о разработке Россией гиперзвукового оружия.
"Мы сделали паузу в этой технологии несколько лет назад, когда мы явно лидировали, и теперь мы играем в догонялки. Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы можем, каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия", — сказал Эспер.
"Я обеспокоен… тем, что они (Россия — ред.) разрабатывают различное оружие, стратегическое оружие, которое находится за пределами нынешнего договора СНВ-3. По этим вещам нет отчета и верификации. На протяжении лет и прежняя администрация (СШA), и нынешняя администрация видели, что они (Россия — ред.) жульничают с договором ДРСМД. А теперь у них есть военный потенциал, которого у нас нет, в том, что касается ракет средней и меньшей дальности. Так что мы очень внимательно следим за тем, что делают русские", — сказал Эспер.
США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия отвергла претензии США.
Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.
Ранее США заявляли, что договоренности с Россией должны включать не только те вооружения, которые подпадают под СНВ-3, но и другое оружие и средства доставки, которые еще только разрабатываются в России, включая маломощные ядерные устройства на новых средствах доставки. Пентагон считает, что у России есть до 2 тысячи единиц нестратегического ядерного оружия.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Марк Эспер , Министерство обороны , Пентагон , США
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