США признали отставание от России в разработке оружия

США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

На форуме по безопасности в Калифорнии Эспера спросили о разработке Россией гиперзвукового оружия.

"Мы сделали паузу в этой технологии несколько лет назад, когда мы явно лидировали, и теперь мы играем в догонялки. Министерство обороны вкладывает каждый доллар, который мы можем, каждый доллар, который мы физически можем использовать, для достижения конкурентного преимущества в области гиперзвукового оружия", — сказал Эспер.

"Я обеспокоен… тем, что они (Россия — ред.) разрабатывают различное оружие, стратегическое оружие, которое находится за пределами нынешнего договора СНВ-3. По этим вещам нет отчета и верификации. На протяжении лет и прежняя администрация (СШA), и нынешняя администрация видели, что они (Россия — ред.) жульничают с договором ДРСМД. А теперь у них есть военный потенциал, которого у нас нет, в том, что касается ракет средней и меньшей дальности. Так что мы очень внимательно следим за тем, что делают русские", — сказал Эспер.

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Россия отвергла претензии США.

Срок действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать.