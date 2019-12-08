Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия
Кадыров пригрозил "шайтанам" в Донбассе
Кадыров пригрозил "шайтанам" в Донбассе
Политика
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
Армия
Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт
Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт
Шоу-бизнес

В США спущен на воду авианосец «Джон Кеннеди» 

Вести.Ru + ещё 4 51 минуту назад
В США спустили на воду новейший авианосец
Фото: Twitter
Новейший американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду. Военно-морские силы получат его через два года.
Крестной матерью корабля стала Кэролайн Кеннеди — дочь президента США Джона Кеннеди, сообщили в пресс-службе компании, выполняющей строительство корабля.
Его водоизмещение достигает порядка 100 тысяч тонн, скорость — более 30 узлов (около 55 километров в час). В состав палубной авиагруппы входит более 75 самолетов, передает ТАСС.
Стоимость основного контракта на проектирование и строительство корабля, подписанного в июне 2015 года, составила 3,35 млрд долларов.
"Джон Кеннеди" является вторым авианосцем типа "Джеральд Форд". Первый авианосец (под одноименным названием "Джеральд Форд"), который хотели ввести в строй не позднее этого года, встанет на вооружение не раньше 2022 года — возникли проблемы c электромагнитными катапультами.
Видео дня. Суд вынес приговор Егору Жукову
Вести.Ru: последние новости
Пентагон обеспокоен своим отставанием от российского гиперзвукового оружия Пентагон обеспокоен своим отставанием от российского гиперзвукового оружия Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии Новейшая РЛС "Контейнер" заступила на боевое дежурство в Мордовии Украинский десантно-штурмовой "Кентавр": печаль, боль, разочарование Украинский десантно-штурмовой "Кентавр": печаль, боль, разочарование 
Теги:
Оружие , Армия , Войска , США , Джон Кеннеди , Джеральд Форд , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27 727
Кадыров пригрозил «шайтанам» в Донбассе
Кадыров пригрозил «шайтанам» в Донбассе 106
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше
В США предрекли взрыв Россией ядерной бомбы в Польше 634
Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт
Шаляпин ополчился на Милонова за сорванный концерт
Кудрявцева расплакалась, узнав о судьбе дочери Милонова
Кудрявцева расплакалась, узнав о судьбе дочери Милонова 10
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
02:05
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире Конфликты
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
02:22
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
Армия В мире
Россияне стали чаще умирать
00:27
Россияне стали чаще умирать
Общество
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
00:59
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
Шоу-бизнес Другое
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
01:14
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В мире Политика
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
01:29
«Уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия Войска
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
01:01
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
В мире
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение