Су-57 с двигателем второго этапа выполнил 16 полетов

Испытания нового двигателя ведутся в составе летающей лаборатории.

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполнил 16 полетов в рамках испытаний двигателя второго этапа. Об этом сообщил в пятницу индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.

«В октябре был выполнен очередной полет с проверкой характеристик изделия на разных режимах полета, в том числе проверялась работа поворотного реактивного сопла и проверка работы маслосистемы при отрицательных перегрузках. Всего на летающей лаборатории выполнено 16 полетов», — сказал Сердюков.

Он отметил, что в настоящее время продолжаются стендовые инженерные испытания двигателя, ведется отработка в составе летающей лаборатории.

Ранее сообщалось, что летные испытания истребителя пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа продлятся порядка трех лет.

Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

Первый полет с двигателем второго этапа самолет совершил 5 декабря 2017 года. Все системы самолета отработали в штатном режиме. Он продолжался 17 минут.

На первых серийных образцах Су-57 установлены двигатели первого этапа — АЛ-41Ф1, которые также используются на Су-35С.

В свою очередь «Тип-30» является полностью новой разработкой, а не модификацией. Предполагается, что он позволит Су-57 развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.