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Су-57 с двигателем второго этапа выполнил 16 полетов 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Су-57 с двигателем второго этапа выполнил 16 полетов
Фото: Минобороны России
Испытания нового двигателя ведутся в составе летающей лаборатории.
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 выполнил 16 полетов в рамках испытаний двигателя второго этапа. Об этом сообщил в пятницу индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.
«В октябре был выполнен очередной полет с проверкой характеристик изделия на разных режимах полета, в том числе проверялась работа поворотного реактивного сопла и проверка работы маслосистемы при отрицательных перегрузках. Всего на летающей лаборатории выполнено 16 полетов», — сказал Сердюков.
Он отметил, что в настоящее время продолжаются стендовые инженерные испытания двигателя, ведется отработка в составе летающей лаборатории.
Ранее сообщалось, что летные испытания истребителя пятого поколения Су-57 с двигателем второго этапа продлятся порядка трех лет.
Су-57 — российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.
Самолет разработан для замены в российских ВВС тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗе (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.
Первый полет с двигателем второго этапа самолет совершил 5 декабря 2017 года. Все системы самолета отработали в штатном режиме. Он продолжался 17 минут.
На первых серийных образцах Су-57 установлены двигатели первого этапа — АЛ-41Ф1, которые также используются на Су-35С.
В свою очередь «Тип-30» является полностью новой разработкой, а не модификацией. Предполагается, что он позволит Су-57 развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.
В сентябре 2018 года заместитель технического директора Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина Юрий Кондратьев сообщил «Звезде», что в перспективе двигатели второго этапа получат в том числе и самолеты, поставленные в войска.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Юрий Кондратьев
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