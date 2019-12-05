Ядерный чемоданчик показали в раскрытом виде

Кнопка «пуск» в так называемом «Ядерном чемоданчике» на самом деле белого, а не красного цвета.

Ведущий «Военной приемки» Алексей Егоров показал, как выглядит ядерный чемоданчик и что в нем находится.

«Я хочу обратить внимание на то, что кнопка «пуск» белого цвета. Этот самый чемодан находился у офицера, который круглые сутки был где-то поблизости с Верховным главнокомандующим. Одна из составляющих чемоданчика — флеш-карта. Она индивидуальна. И это один из тех ключей, которые закладываются. На этом мы подробности этого чемодана раскрывать не будем. Но заметьте одну вещь: это чемодан времен 50-летней давности, но тем не менее, это первый случай на телевидении, когда этот чемодан разрешают показать в раскрытом виде», — рассказал Егоров в студии «Открытого эфира».

Он также раскрыл небольшие детали нового выпуска «Военной приемки». В это воскресенье телезрителям покажут закрытый бункер Центрального командного пункта РВСН , откуда идет управление всем наземным ядерным арсеналом страны. Алексей Егоров стал свидетелем загрузки ядерных ракет в пусковые шахты. Впервые на телевидении будет показан ход испытаний многотонных шлюзовых дверей командного бункера на устойчивость к ядерным взрывам.

Смотрите новый выпуск «Военной приемки» 8 декабря в 10:05 на телеканале «Звезда».