В Индии рассказали о ходе поставок С-400

Поставки российских комплектов С-400 в Индию проходят в согласованные сроки и по графику, сообщил РИА Новости заместитель главы миссии Индии в РФ Биная Сриканта Прадхан.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года
"Все выполняется в сроки и в соответствие с согласованным графиком. Российская сторона активно сотрудничает, мы выполняем свои обязательства", — заявил дипломат, комментируя сроки поставок.
В ноябре генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что первый авансовый платеж от Индии уже состоялся, не уточнив точную цифру.