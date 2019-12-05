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Индийский дипломат рассказал о ходе поставок С-400 

РИА Новости 1 час назад
В Индии рассказали о ходе поставок С-400
Фото: РИА Новости
Поставки российских комплектов С-400 в Индию проходят в согласованные сроки и по графику, сообщил РИА Новости заместитель главы миссии Индии в РФ Биная Сриканта Прадхан.
В октябре 2018 года Москва и Нью-Дели подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов С-400 стоимостью более 5 миллиардов долларов. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю "Рособоронэкспорта". Завершение поставок пятого (из пяти) полкового комплекта С-400 полностью планируется завершить в первой половине 2025 года
"Все выполняется в сроки и в соответствие с согласованным графиком. Российская сторона активно сотрудничает, мы выполняем свои обязательства", — заявил дипломат, комментируя сроки поставок.
В ноябре генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что первый авансовый платеж от Индии уже состоялся, не уточнив точную цифру.
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Теги:
Оружие , Армия , Сергей Чемезов , Ростех , Рособоронэкспорт , РИА Новости , Индия , Москва , Нью-Дели
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