Пентагон призвал не хоронить СНВ-3 раньше времени

Преждевременно «говорить о конце» Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд

Руд отметил, что Вашингтон предлагает вместо СНВ-3 выработать «более крупное соглашение в сфере контроля над вооружениями, ограничивающего рост этих арсеналов и в Китае , и в России ». Замминистра обороны США подчеркнул, что сейчас Пекин «не является участником многих такого рода договоренностей», передает ТАСС.

Представитель Пентагона полагает, что еще есть «определенное время» на продление СНВ-3 или его замену другим соглашением. Он заверил, что США высоко ценят инспекционный режим договора и обеспечиваемую транспарентность.

При этом Руд утверждает, что Россия якобы «не в полной мере» выполняет соглашения «в сфере контроля над вооружениями». У России, по версии США, «есть модель поведения», при которой Москва не полностью «придерживается взятых на себя обязательств»

В частности, у США «была определенная обеспокоенность по поводу выполнения Россией Договора по открытому небу».

При этом зарубежные партнеры и союзники США высоко ценят ДОН.

Сам Вашингтон пока не решил, следует ли ему выйти из договора, США остаются «в безупречном положении» и «продолжают пользоваться своими правами и способностями в рамках договора», сейчас «нет изменения статуса».