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Пентагон призвал не хоронить СНВ-3 раньше времени 

Деловая газета «Взгляд» 18 минут назад
Пентагон призвал не хоронить СНВ-3 раньше времени
Фото: Reuters
Преждевременно «говорить о конце» Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил замглавы Пентагона по политическим делам Джон Руд.
Руд отметил, что Вашингтон предлагает вместо СНВ-3 выработать «более крупное соглашение в сфере контроля над вооружениями, ограничивающего рост этих арсеналов и в Китае, и в России». Замминистра обороны США подчеркнул, что сейчас Пекин «не является участником многих такого рода договоренностей», передает ТАСС.
Представитель Пентагона полагает, что еще есть «определенное время» на продление СНВ-3 или его замену другим соглашением. Он заверил, что США высоко ценят инспекционный режим договора и обеспечиваемую транспарентность.
При этом Руд утверждает, что Россия якобы «не в полной мере» выполняет соглашения «в сфере контроля над вооружениями». У России, по версии США, «есть модель поведения», при которой Москва не полностью «придерживается взятых на себя обязательств»
В частности, у США «была определенная обеспокоенность по поводу выполнения Россией Договора по открытому небу».
При этом зарубежные партнеры и союзники США высоко ценят ДОН.
Сам Вашингтон пока не решил, следует ли ему выйти из договора, США остаются «в безупречном положении» и «продолжают пользоваться своими правами и способностями в рамках договора», сейчас «нет изменения статуса».
Напомним, США неоднократно заявляли о намерении включить в будущие соглашения о контроле над вооружениями Китай, однако Пекин выступает против этого. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что позиция Пекина находит понимание в Москве. По мнению России, следует включить в договор и страны Западной Европы.
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Теги:
Оружие , Армия , США , Дмитрий Песков , Джон Руд , Пентагон , ИТАР-ТАСС , Китай
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