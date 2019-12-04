Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США «Авангард»

Демонстрация американцам новейшего гиперзвукового комплекса "Авангард" — акт доброй воли России , которая пытается подтолкнуть США к продлению Договора СНВ-3, объяснил РИА Новости почетный профессор Колумбийского университета ( Нью-Йорк ) Роберт Легвольд.

Этот ракетный комплекс, вызвавший крайне нервную реакцию у американцев, планируется поставить на боевое дежурство Вооруженных сил России до конца этого года. В конце ноября "Авангард" показали американским инспекторам. В Минобороны отметили, что российская сторона провела показ "в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ".

"Эта инициатива Москвы, на мой взгляд, призвана повысить заинтересованность США в продлении Договора СНВ, поскольку без этого соглашения стороны не смогут проводить мониторинг ядерных арсеналов друг друга, в том числе комплексов "Авангард", — заявил Легвольд в Женеве в кулуарах заседания Люксембургского форума.

Но сработает ли эта инициатива — большой вопрос, полагает эксперт.

"Сомневаюсь в этом. Не думаю, что американцы скажут: "О, это действительно хорошая причина сохранить договор". С пессимизмом смотрю на перспективу продления СНВ-3, несмотря на то что главные противники этого — [бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности] Джон Болтон и некоторые из его коллег — уже уволены из администрации", — отметил профессор.

По его мнению, все большую роль в этом вопросе играет внутриполитический фактор: в Штатах в следующем году пройдут президентские выборы, а однозначно за продление СНВ-3 выступают противники Трампа из Демократической партии

Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы — одна из ведущих международных неправительственных организаций, изучающих сферу ядерной безопасности. Объединяет авторитетных экспертов из России, США, Британии и других стран, в том числе бывших министров.