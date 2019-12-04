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Технологии

Американский профессор объяснил, зачем Россия показала США «Авангард» 

РИА Новости 2 часа назад
Зачем Россия показала США «Авангард»
Фото: РИА Новости
Демонстрация американцам новейшего гиперзвукового комплекса "Авангард" — акт доброй воли России, которая пытается подтолкнуть США к продлению Договора СНВ-3, объяснил РИА Новости почетный профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) Роберт Легвольд.
Этот ракетный комплекс, вызвавший крайне нервную реакцию у американцев, планируется поставить на боевое дежурство Вооруженных сил России до конца этого года. В конце ноября "Авангард" показали американским инспекторам. В Минобороны отметили, что российская сторона провела показ "в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ".
"Эта инициатива Москвы, на мой взгляд, призвана повысить заинтересованность США в продлении Договора СНВ, поскольку без этого соглашения стороны не смогут проводить мониторинг ядерных арсеналов друг друга, в том числе комплексов "Авангард", — заявил Легвольд в Женеве в кулуарах заседания Люксембургского форума.
Но сработает ли эта инициатива — большой вопрос, полагает эксперт.
"Сомневаюсь в этом. Не думаю, что американцы скажут: "О, это действительно хорошая причина сохранить договор". С пессимизмом смотрю на перспективу продления СНВ-3, несмотря на то что главные противники этого — [бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности] Джон Болтон и некоторые из его коллег — уже уволены из администрации", — отметил профессор.
По его мнению, все большую роль в этом вопросе играет внутриполитический фактор: в Штатах в следующем году пройдут президентские выборы, а однозначно за продление СНВ-3 выступают противники Трампа из Демократической партии.
Люксембургский форум по предотвращению ядерной катастрофы — одна из ведущих международных неправительственных организаций, изучающих сферу ядерной безопасности. Объединяет авторитетных экспертов из России, США, Британии и других стран, в том числе бывших министров.
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Теги:
Оружие , Армия , Джон Болтон , Дональд Трамп , Министерство обороны , Демократическая партия США , РИА Новости , Нью-Йорк , США
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