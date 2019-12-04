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Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит
Фото: РИА Новости
Комплексы С-400 могут быть проданы Сербии в кредит, заявил вице-премьер Юрий Борисов, добавив, что этот вопрос не обсуждался лидерами стран Владимиром Путиным и Александром Вучичем.
По его словам, по просьбе Сербии Россия досрочно поставила определенные образцы бронетанковой техники. Борисов уточнил, что речь идет о «боевых машинах разведки и десанта», передает РИА «Новости».
«Мы узнали, что за поставки «Панцирей» американцы хотят их санкционному воздействию подвергнуть, но они подтвердили, что события 1999-ого года научили их, что себя надо защищать», — сказал Борисов.
Он добавил, что Россия привозила на совместные учения с Сербией комплексы «Панцирь» и С-400, и в Белграде высоко их оценили, поставив в планы их возможное приобретение.
Борисова также спросили о возможности приобретения С-400 Сербией в кредит.
«Все возможно. Заявки на С-400, насколько мне известно, нет», — сказал он, добавив, что эта тема не обсуждалась на переговорах Путина и Вучича.
Ранее посол Сербии в Москве Мирослав Лазански заявил, что Белград хотел бы приобрести российскую ЗРС С-400, однако она слишком дорогая.
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Теги:
Оружие , Армия , Юрий Борисов , Владимир Путин , РИА Новости , Сербия
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