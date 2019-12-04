Россия допустила продажу С-400 Сербии в кредит

По его словам, по просьбе Сербии Россия досрочно поставила определенные образцы бронетанковой техники. Борисов уточнил, что речь идет о «боевых машинах разведки и десанта», передает РИА «Новости».

«Мы узнали, что за поставки «Панцирей» американцы хотят их санкционному воздействию подвергнуть, но они подтвердили, что события 1999-ого года научили их, что себя надо защищать», — сказал Борисов.

Он добавил, что Россия привозила на совместные учения с Сербией комплексы «Панцирь» и С-400, и в Белграде высоко их оценили, поставив в планы их возможное приобретение.

Борисова также спросили о возможности приобретения С-400 Сербией в кредит.

«Все возможно. Заявки на С-400, насколько мне известно, нет», — сказал он, добавив, что эта тема не обсуждалась на переговорах Путина и Вучича.

Ранее посол Сербии в Москве Мирослав Лазански заявил, что Белград хотел бы приобрести российскую ЗРС С-400, однако она слишком дорогая.