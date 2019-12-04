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Оружие

Число обнаруженных у российских границ боевых самолетов возросло 

РИА Новости + ещё 1 45 минут назад
Число боевых самолетов возросло у российских границ
Фото: Минобороны РФ / Вадим Савицкий
Число боевых самолетов, обнаруженных Воздушно-космическими силами у границ РФ, в 2019 году увеличилось в сравнении с прошлым годом на 8%, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-лейтенант Андрей Юдин.
"В ходе несения боевого дежурства по воздушно-космической обороне в 2019 учебном году обнаружено и проведено свыше 1 миллиона 900 тысяч воздушных судов, в том числе порядка 5 тысяч боевых самолетов, что на 8% больше, чем в 2018 году", — сказал Юдин в интервью газете "Красная звезда".
Он подчеркнул, что нарушений государственной границы РФ в воздушном пространстве не допущено.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Андрей Юдин
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