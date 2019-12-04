Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обрушение дома под Белгородом: найдена первая жертва
Обрушение дома под Белгородом: найдена первая жертва
Происшествия
Трамп может отправиться в тюрьму
Трамп может отправиться в тюрьму
США
"Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно"
"Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно"
Общество
«Люди прыгали из окон»: ЧП в Белгороде
«Люди прыгали из окон»: ЧП в Белгороде
Происшествия

ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России 

Lenta.ru + ещё 2 26 минут назад
ВМФ России пообещали погибель уже вблизи России
Фото: РИА Новости
Надводные корабли и подводные лодки Военно-морского флота (ВМФ) России станут легкой добычей для противника в дальних плаваниях в Атлантический и Тихий океаны, пишет «Военно-промышленный курьер».
В публикации еженедельника утверждается, что российские субмарины на своих базах «видны спутникам слежения вероятных противников и потому уязвимы для превентивного удара». Причина этого заключается, как говорится в заметке, в отказе ВМФ от строительства полноценного океанского ударного флота в пользу небольших универсальные кораблей, а не узкоспециализированных крупных кораблей, например, противолодочных.
«Уточним: в советском ВМФ корабли сопоставимого водоизмещения (от двух до четырех тысяч тонн) относили к сторожевым. По сути современные фрегаты являются дальнейшим развитием советских сторожевиков», — сказано в статье.
Там же утверждается, что в подобного рода кораблях используется пластик и алюминиево-магниевые сплавы вместо металла, что в чрезвычайной ситуации грозит пожаром, а их небольшое водоизмещение в условиях шторма приведет к тому, что они будут «валиться с боку на бок».
Серьезной проблемой подводного ВМФ называется отсутствие воздухонезависимой энергетической установки.
В августе 2019 года военный эксперт Павел Лузин, заявил, что текущее состояние российской промышленности и приоритетное финансирование стратегических ядерных сил и сухопутных войск не позволят к 2027 году количественно и качественно нарастить возможности ВМФ страны, что сделает невозможным самостоятельное выполнение им операций в дальних морях.
Видео дня. Помочившийся в подъезде мужчина загремел на 12 лет
Последние новости
Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Оппозиция предъявила Зеленскому требования по переговорам с Россией Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24 Кремль прокомментировал данные о личном приказе Эрдогана сбить Су-24 Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет Россия и Украина договорились о транзите нефти на десять лет
Комментарии 15 
Теги:
Оружие , Армия , Войска
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обрушение дома под Белгородом: найдена первая жертва
Обрушение дома под Белгородом: найдена первая жертва
Трамп может отправиться в тюрьму
Трамп может отправиться в тюрьму 40
«Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно»
«Пока эти бабки не сдохнут, у нас все будет ужасно» 117
«Люди прыгали из окон»: ЧП в Белгороде
«Люди прыгали из окон»: ЧП в Белгороде 26
Названа причина ЧП в Белгороде
Названа причина ЧП в Белгороде 54
Видео
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
02:21
Дело MH17: «ценного свидетеля» снова объявили в розыск
В мире Украина
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
03:11
Макрон предложил формулу нового ракетного договора
Армия Ближний Восток
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
00:28
Дудь оправдался за провальное интервью с Киселевым
Общество
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
00:45
Россиян арестовали в США за попытку обойти санкции
США Происшествия
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
02:48
Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ
В мире Украина
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
00:53
Раскрыты новые подробности убийства ребенка сектантами
Происшествия
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
00:45
Желающим стать гражданами РФ украинцам помогут миллионами
Политика
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
01:06
Установлены личности всех погибших в жутком ДТП в РФ
Происшествия
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
04:27
Лукашенко поможет европейской стране встать с колен
СНГ В мире
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
00:16
В Китае огромная яма появилась на дороге и засосала людей
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение