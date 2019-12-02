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В Турции заявили, что внимательно изучают ТТХ истребителей Су-35 

ТАСС 37 минут назад
В Турции присматриваются к российским Су-35
Фото: РИА Новости
Турция внимательно изучает тактико-технические характеристики российских истребителей Су-35. Об этом заявил в понедельник руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир, комментируя возможность исключения Анкары из числа партнеров программы по созданию американских истребителей пятого поколения F-35.
"Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-либо оценки пока рано. Безусловно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие ее интересам. Однако слишком рано говорить о том, что мы приобретем Су-35. Нам предстоит скрупулезная работа и анализ", — приводит слова Демира Анатолийское агентство.
Руководитель турецкого оборонпрома также подчеркнул важную роль контракта по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.
"Благодаря передаче технологий и совместному производству Анкара приобретет опыт, необходимый для разработки собственных систем ПВО", — сказал он.
Демир также сообщил, что "возможностей дивизионов С-400 недостаточно для обеспечения полной защиты Турции".
"Мы нуждаемся в большем количестве систем и разрабатываем собственные технологии. В то же время мы готовы приобрести на приемлемых условиях и американские ЗРК Patriot", — добавил он.
25 октября турецкая газета Daily Sabah сообщила, что Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35. По информации издания, стороны также могут договориться о том, что Турция в будущем начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов. 22 октября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что консультации по вопросу возможных поставок истребителей Су-35 и Су-57 идут, но заключение контрактов пока не обсуждается.
29 октября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения о том, что Анкара закупит российские истребители Су-35. По его словам, такая информация "не соответствует действительности".
Дискуссии о возможной покупке Турцией российских истребителей активизировались после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с российским лидером Владимиром Путиным он проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.
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Теги:
Оружие , Армия , Хулуси Акар , Исмаил Демир , Дмитрий Шугаев , Владимир Путин , Сухой , Авиационно-космический салон МАКС , Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству , ИА Anadolu , Анкара , Турция
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