В Турции присматриваются к российским Су-35

В Турции заявили, что внимательно изучают ТТХ истребителей Су-35

Турция внимательно изучает тактико-технические характеристики российских истребителей Су-35. Об этом заявил в понедельник руководитель Управления оборонной промышленности республики Исмаил Демир , комментируя возможность исключения Анкары из числа партнеров программы по созданию американских истребителей пятого поколения F-35.

"Мы изучаем предложение российской стороны по Су-35. Делать какие-либо оценки пока рано. Безусловно, Турция закупает технологии и оружие, отвечающие ее интересам. Однако слишком рано говорить о том, что мы приобретем Су-35. Нам предстоит скрупулезная работа и анализ", — приводит слова Демира Анатолийское агентство.

Руководитель турецкого оборонпрома также подчеркнул важную роль контракта по поставкам российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

"Благодаря передаче технологий и совместному производству Анкара приобретет опыт, необходимый для разработки собственных систем ПВО", — сказал он.

Демир также сообщил, что "возможностей дивизионов С-400 недостаточно для обеспечения полной защиты Турции".

"Мы нуждаемся в большем количестве систем и разрабатываем собственные технологии. В то же время мы готовы приобрести на приемлемых условиях и американские ЗРК Patriot", — добавил он.

25 октября турецкая газета Daily Sabah сообщила, что Анкара и Москва близки к заключению соглашения на поставку 36 истребителей Су-35. По информации издания, стороны также могут договориться о том, что Турция в будущем начнет производить некоторые компоненты для российских самолетов. 22 октября глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что консультации по вопросу возможных поставок истребителей Су-35 и Су-57 идут, но заключение контрактов пока не обсуждается.

29 октября министр национальной обороны Турции Хулуси Акар опроверг сообщения о том, что Анкара закупит российские истребители Су-35. По его словам, такая информация "не соответствует действительности".