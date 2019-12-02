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Сербия пожаловалась на С-400 

Рамблер + ещё 2 50 минут назад
Посол Сербии пожаловался на дороговизну С-400
Фото: РИА Новости
Сербия хочет, но пока не может купить российский зенитный ракетный комплекс С-400 — он слишком дорогой. Об этом «Интерфаксу» заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански.
«Какой стране не хотелось бы иметь в своем распоряжении настолько совершенную систему ПВО (противовоздушной обороны. — Прим. ред.), какой является С-400?» — задался он вопросом.
По словам дипломата, Сербии хочется купить этот ЗРК, однако тот недешевый, и «вопрос в том», появятся ли у Белграда деньги для его покупки.
Мирослав Лазански также заявил, что помимо заинтересованности в приобретении С-400, Сербия также и «очень» заинтересована в покупке у России других видов современного вооружения, в обучении сербских кадетов и офицеров в российских военных академиях и в целом в продолжении военного и военно-технического сотрудничества между странами.
«Покупка ЗРПК (зенитного ракетно-пушечного комплекса. — Прим. ред.) "Панцирь" уже оплачена. Мы ожидаем его поставку до конца года или в первые месяцы 2020 года», — добавил он.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Оружие , Армия , Интерфакс , Сербия
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