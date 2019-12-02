Посол Сербии пожаловался на дороговизну С-400

Сербия пожаловалась на С-400

Сербия хочет, но пока не может купить российский зенитный ракетный комплекс С-400 — он слишком дорогой. Об этом «Интерфаксу» заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански.

«Какой стране не хотелось бы иметь в своем распоряжении настолько совершенную систему ПВО (противовоздушной обороны. — Прим. ред.), какой является С-400?» — задался он вопросом.

По словам дипломата, Сербии хочется купить этот ЗРК, однако тот недешевый, и «вопрос в том», появятся ли у Белграда деньги для его покупки.

Мирослав Лазански также заявил, что помимо заинтересованности в приобретении С-400, Сербия также и «очень» заинтересована в покупке у России других видов современного вооружения, в обучении сербских кадетов и офицеров в российских военных академиях и в целом в продолжении военного и военно-технического сотрудничества между странами.