Посол Сербии пожаловался на дороговизну С-400

Посол Сербии Москве Мирослав Лазански заявил, что его страна заинтересована в приобретении российских ЗРС С-400, но усомнился в финансовых возможностях Белграда.

Вопрос тут заключается в том, будут ли у нас средства для такой покупки, поскольку система С-400 недешёвая, — цитирует дипломата РЕН ТВ со ссылкой на «Интерфакс».

Посол также назвал С-400 совершенной системой ПВО и отметил, что иметь её на вооружении хотела бы каждая страна.

Ранее News.ru писал, что Россия поставит Сербии несколько комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С». Часть партии республика получит уже в декабре.