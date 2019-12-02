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Посол Сербии пожаловался на дороговизну С-400 

News.ru 1 час назад
Посол Сербии пожаловался на дороговизну С-400
Фото: РИА Новости
Посол Сербии в Москве Мирослав Лазански заявил, что его страна заинтересована в приобретении российских ЗРС С-400, но усомнился в финансовых возможностях Белграда.
Вопрос тут заключается в том, будут ли у нас средства для такой покупки, поскольку система С-400 недешёвая, — цитирует дипломата РЕН ТВ со ссылкой на «Интерфакс».
Посол также назвал С-400 совершенной системой ПВО и отметил, что иметь её на вооружении хотела бы каждая страна.
Ранее News.ru писал, что Россия поставит Сербии несколько комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С». Часть партии республика получит уже в декабре.
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Теги:
Оружие , Армия , РЕН ТВ , Интерфакс , Москва , Сербия
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