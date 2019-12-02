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Россия поставит Сербии «Панцири» до конца 2019 года 

News.ru 1 час назад
Россия поставит Сербии «Панцири»
Фото: РИА Новости
Россия поставит Сербии несколько комплексов противовоздушной обороны «Панцирь-С». Часть из них прибудут в Сербию уже в декабре этого года.
Контракт на поставку комплексов стороны подписали 17 октября, пишет «Интерфакс».
Ранее вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что сделка вряд ли сорвётся из-за возможных санкций США в отношении Белграда.
«Панцирь-С» был разработан КБ приборостроения имени Шипунова для защиты объектов от наземных и надводных угроз в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днём и ночью.
Как писал News.ru, у Российской Федерации есть уже 15 запросов на поставку зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1», часть заявок сделали страны Ближнего Востока.
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Теги:
Оружие , Армия , Юрий Борисов , Интерфакс , Сербия
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