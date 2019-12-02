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Серийное производство вертолетов Ка-62 начнется в 2020 году 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Стало известно, когда начнется серийное производство Ка-62
Фото: РИА Новости
Серийное производство среднего многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в 2020 году, а серийные поставки — на рубеже с 2021-м, сообщил РИА Новости в понедельник гендиректор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.
"Мы планируем начало серийных поставок Ми-62 на конец 2020 — начало 2021 годов. Как только завершим процесс сертификации, сразу начнем поставку", — сказал Богинский.
При этом он подчеркнул, что производство вертолетов будет вестись параллельно с сертификацией.
"На данном этапе вертолет Ка-62 проходит этап заводских эксплуатационных испытаний", — отметил Богинский.
По его словам, уже заключено "мягкое" соглашение на поставку четырех Ка-62 для администрации Приморья.
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Теги:
Оружие , Армия , Андрей Богинский , АО "Вертолеты России" , РИА Новости
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