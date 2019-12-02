Стало известно, когда начнется серийное производство Ка-62

Серийное производство вертолетов Ка-62 начнется в 2020 году

Андрей Богинский. Серийное производство среднего многоцелевого вертолета Ка-62 начнется в 2020 году, а серийные поставки — на рубеже с 2021-м, сообщил РИА Новости в понедельник гендиректор холдинга "Вертолеты России"

"Мы планируем начало серийных поставок Ми-62 на конец 2020 — начало 2021 годов. Как только завершим процесс сертификации, сразу начнем поставку", — сказал Богинский.

При этом он подчеркнул, что производство вертолетов будет вестись параллельно с сертификацией.

"На данном этапе вертолет Ка-62 проходит этап заводских эксплуатационных испытаний", — отметил Богинский.

По его словам, уже заключено "мягкое" соглашение на поставку четырех Ка-62 для администрации Приморья.