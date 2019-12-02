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Источник назвал стоимость разработки нового российского авианосца 

РИА Новости 59 минут назад
Названа стоимость разработки нового авианосца РФ
Фото: © РИА Новости / Павел Львов
Стоимость разработки и строительства нового российского авианосца в случае решения о его строительстве оценивается в 300-400 миллиардов рублей, данные средства не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений (ГПВ 2018-2027), сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", который находится в процессе ремонта.
"Авианосец — это дорогая история. Полный цикл создания такого корабля обойдется где-то в 300-400 миллиардов рублей, выделение таких средств в текущей ГПВ не предусмотрено", — сказал собеседник агентства.
При этом источник подчеркнул, что военное ведомство продолжает изучать различные проекты авианосцев, предлагаемые российскими проектно-конструкторскими бюро. Предполагается, что технологии строительства авианесущих кораблей будут отработаны при создании двух универсальных кораблей-доков (отечественный аналог "Мистралям), которые в 2020 году будут заложены на заводе "Залив" (Керчь).
Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца, однако если это решение будет принято, оно может быть реализовано после выполнения текущей госпрограммы вооружений 2018-2027.
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Теги:
Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , Судостроительный завод "Залив" , РИА Новости
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