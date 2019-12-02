На Украине заявили о победе над Россией

«Укроборонпром» заявил о победе над Россией на внешних рынках оружия

По его словам, даже когда концерн не получал финансирования на протяжении 30 лет, Украина продолжала выигрывать на внешних рынках.

"Мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России — основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем", — подчеркнул Найем в интервью каналу ATR.

Также он заявил об «огромном интеллектуальном потенциале» Украины в оружейной отрасли.