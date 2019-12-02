На Украине заявили о победе над Россией

Новый заместитель директора концерна «Укроборонпром» Мустафа Найем рассказал о том, что Украина и Рф продолжают конкурировать на мировом оружейном рынке.
По его словам, даже когда концерн не получал финансирования на протяжении 30 лет, Украина продолжала выигрывать на внешних рынках.
"Мы продолжали выигрывать позиции на внешних рынках у России — основного нашего конкурента, потому что мы обслуживаем технику советского происхождения, мы предоставляем комплектующие к бронетехнике и авиации, мы их ремонтируем", — подчеркнул Найем в интервью каналу ATR.
Также он заявил об «огромном интеллектуальном потенциале» Украины в оружейной отрасли.
Как писал News.ru ранее, украинский президент Владимир Зеленский находится в шоковом состоянии от результатов работы танкового завода имени Малышева в Харькове. Он отметил, что администрация предприятия относится к рабочим «как к скоту».