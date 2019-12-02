На Украине заявили о победе над Россией

Найем — журналист, депутат Верховной рады Украины восьмого созыва (2014-2019 годы) от «Блока Петра Порошенко». В ноябре стало известно, что он был назначен заместителем генерального директора «Укроборонпрома» — украинского государственного оборонно-промышленного концерна.

Два дня назад Найем в эфире крымскотатарского телеканала ATR заявил, что его новый работодатель конкурирует с Россией на внешних рынках, более того, выигрывает у нее позиции.

« (И это происходит. — Прим. ред.) в ситуации, когда мы 30 лет не финансировали эту историю ("Укроборонпром". — Прим. ред.)», — отметил он.

Найем объяснил это тем, что госконцерн обслуживает советскую технику, предоставляет и ремонтирует комплектующие к авиации и бронетехнике. Он добавил, что на Украине есть еще ряд предприятий, способных составить конкуренцию на внешних рынках, а интеллектуальный потенциал Украины в данной сфере огромный.