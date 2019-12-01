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В США перечислили самое странное оружие СССР 

Ura.Ru 38 минут назад
В США перечислили самое странное оружие СССР
Фото: URA.RU
В середине прошлого века в России были созданы необычные прототипы огнестрельного оружия. Экспериментальные образцы проанализировало американское издание The National Interest.
«1960-е и 1970-е были интересным временем в советском оружейном дизайне. Несколько необычных видов буллпап (винтовки и автоматы, у которых спусковой крючок расположен перед магазином и ударным механизмом — ред.), созданных в России, расширили границы оружейного дела, включая тройной ствол, корпус из пластичных полимеров и очень высокую скорость стрельбы», — пишет издание.
Авторы приводят в пример модели ТКБ-011 и ТКБ-022, которые отличались компактностью благодаря изогнутому магазину, вставлявшемуся в приклад. Разработка ТКБ-0146 позволяла стрелять в трех режимах: одиночный, автоматический и очередями. В автоматическом режиме темп стрельбы возрастал до 2 тысяч выстрелов в минуту. Также был разработан автомат ТКБ-59 с тремя стволами. Однако образцы не были приняты на вооружение.
Ранее американский журнал назвал российскую крупнокалиберную снайперскую винтовку Драгунова (СВДК) «смертоносной». Авторы отмечали ее способность пробивать броню, напоминает RT. В конце ноября стало известно, что в США продали функционирующий АК-47, сделанный из золота. Его купили на аукционе по начальной цене 7,5 тысячи долларов, пишет деловая газета «Взгляд».
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Теги:
Оружие , Армия , Деловая газета "Взгляд" , США
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