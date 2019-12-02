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Франция раскритиковала США за навязывание оружия членам НАТО 

Lenta.ru + ещё 6 57 минут назад
Европа раскритиковала США из-за оружия
Фото: Benoit Tessier / Reuters
США не должны навязывать союзникам по НАТО вооружения своего производства, объясняя это атлантической солидарностью, заявила глава Минобороны Франции Флоранс Парли. Ее слова приводит ТАСС со ссылкой на Journal du Dimanche.
«Нельзя допустить превращения под давлением Вашингтона пятой статьи Устава НАТО, обязывающей членов альянса придерживаться солидарности, в статью F-35, которая бы их вынудила покупать американские вооружения», — заявила политик.
Парли добавила, что Европе необходимо создавать собственные военные инструменты, которые будут соответствовать «ее экономической и политической мощи». По ее словам, Североатлантический альянс никогда не станет инструментом суверенитета ЕС. При этом министр отметила, что «суверенная Европа и НАТО должны взаимно укреплять друг друга».
Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини высказалась об оборонной независимости блока: по ее словам, европейские страны должны быть готовы к самостоятельным военным операциям, несмотря на крепкие партнерские отношения в НАТО.
7 ноября французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». По его мнению, Соединенные Штаты все больше отворачиваются от Европы. Президент Франции также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится «на краю пропасти».
C ним не согласился генсек организации Йенс Столтенберг. Он заявил о том, что сейчас альянс силен, как никогда прежде, и наращивает мощь.
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Теги:
Оружие , Ближний Восток , Война в Сирии , Планы НАТО , Йенс Столтенберг , Федерика Могерини , Флоранс Парли , Эммануэль Макрон , Министерство обороны , ЕС , НАТО , ИТАР-ТАСС , США , Франция
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