Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Греки со скандалом ушли с открытия газопровода в Турции
Греки со скандалом ушли с открытия газопровода в Турции
В мире
"Отвратительный": Савченко о встрече с Порошенко
"Отвратительный": Савченко о встрече с Порошенко
Украина
Семенович призналась в редкой болезни
Семенович призналась в редкой болезни
Шоу-бизнес
«Глупая нахрапистая бабища»
«Глупая нахрапистая бабища»
Шоу-бизнес

Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 43 минуты назад
Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство
Фото: ТАСС
Первая в России загоризонтная радиолокационная станция типа «Контейнер» заступает на боевое дежурство в Мордовии, сообщили в Минобороны.
В министерстве сообщили, что с 1 декабря на боевое дежурство в составе ВКС России заступает новейшая РЛС загоризонтного обнаружения типа «Контейнер», которая находилась на опытно-боевом дежурстве с 1 декабря 2018 года, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что станция находится в населенном пункте Ковылкино республики Мордовия.
«Это первый в стране образец данного изделия», — отметили в Минобороны.
В Минобороны указали, что новейшая РЛС «способна отслеживать перемещение воздушных целей на расстоянии свыше 2 тыс. километров от государственной границы России».
Станция сможет обнаружить массовый взлет авиации и крылатых ракет, определять траектории отдельных целей, в том числе самолетов тактической и стратегической авиации, а также гиперзвуковых летательных аппаратов.
«Стоит отметить, что самолеты, выполненные по технологии «стелс» (снижает радиолокационную заметность), для «Контейнера» «невидимками» не являются», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее в Минобороны раскрыли уникальные возможности новейшей российской РЛС. Также было названо, сколько всего таких станций планируется развернуть.
Видео дня. Советская «Оса» сбила американский «Апач»
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россию предупредили о ядерной угрозе с востока Россию предупредили о ядерной угрозе с востока В Арктике впервые испытали ракету «Кинжал» В Арктике впервые испытали ракету «Кинжал» Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей Зачем в Индии принижают достоинства российских истребителей
Комментарии 
Теги:
Оружие , Армия , Войска , Министерство обороны , РИА Новости , Республика Мордовия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Греки со скандалом ушли с открытия газопровода в Турции
Греки со скандалом ушли с открытия газопровода в Турции 71
«Отвратительный»: Савченко о встрече с Порошенко
«Отвратительный»: Савченко о встрече с Порошенко 13
Семенович призналась в редкой болезни
Семенович призналась в редкой болезни 28
«Глупая нахрапистая бабища»
«Глупая нахрапистая бабища» 36
Террориста в Лондоне обезвредили китовым бивнем
Террориста в Лондоне обезвредили китовым бивнем 3
Видео
Решена судьба подравшегося со школьником учителя
00:30
Решена судьба подравшегося со школьником учителя
Общество Образование
Историка Соколова перевезли в Москву
01:42
Историка Соколова перевезли в Москву
Происшествия Криминал
Украина утратила смысл существования
01:54
Украина утратила смысл существования
В мире Конфликты
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
01:22
Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»
В мире Армия
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
01:10
Лондон испугался проигрыша в войне с Россией
Армия Войска
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
01:54
Россия пригрозила Украине потерей новых территорий
Политика В мире
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
04:04
«Пристрелят до инаугурации»: Галкин не хочет в президенты
Шоу-бизнес
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
01:10
Столтенберг объявил Россию главной угрозой НАТО
Армия В мире
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
00:33
18 млн от адвоката: сотрудника СКР взяли с поличным
Происшествия Криминал
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
00:52
Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение