Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике

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Происшествия

Россия испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал» в Арктике 

Рамблер + ещё 8 30 минут назад
Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал» в Арктике. Она поразила учебную цель на полигоне близ Воркуты. Об успешных испытаниях сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
«Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск», — сказал источник.
Еще один эксперт подтвердил, что испытания «Кинжала» завершились успешно и отметил, что скорость ракеты достигла 10 Махов.
В ВКС России пока отказываются от комментариев.
«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. По данным СМИ, является авиационным вариантом комплекса «Искандер». Впервые об этом оружии сообщил Владимир Путин в прошлогоднем Послании Федеральному собранию.
Функции боевой платформы «Кинжала» выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К. Он является своеобразной первой ступенью ракеты и запускает ее на высоте от 12 километров.
Ракета летит со скоростью, превышающей звук в 10 раз. При этом она маневрирует по всей траектории полёта. Это позволяет преодолеть все существующие системы ПРО.
Самолеты Миг-31К с «Кинжалами» уже несут боевое дежурство в Южном военном округе.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Оружие , Армия , Видео , Войска , Катастрофы , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС , Воркута
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