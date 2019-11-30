Россия применила гиперзвуковое оружие в Арктике

Россия испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал» в Арктике

Россия впервые испытала гиперзвуковую ракету «Кинжал» в Арктике. Она поразила учебную цель на полигоне близ Воркуты . Об успешных испытаниях сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«Испытания прошли в середине ноября. Пуск ракеты был выполнен по наземной цели, находившейся на полигоне Пембой, с самолета-носителя МиГ-31К, взлетевшего с аэродрома Оленегорск», — сказал источник.

Еще один эксперт подтвердил, что испытания «Кинжала» завершились успешно и отметил, что скорость ракеты достигла 10 Махов.

В ВКС России пока отказываются от комментариев.

«Кинжал» — российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. По данным СМИ, является авиационным вариантом комплекса «Искандер». Впервые об этом оружии сообщил Владимир Путин в прошлогоднем Послании Федеральному собранию.

Функции боевой платформы «Кинжала» выполняет сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К. Он является своеобразной первой ступенью ракеты и запускает ее на высоте от 12 километров.

Ракета летит со скоростью, превышающей звук в 10 раз. При этом она маневрирует по всей траектории полёта. Это позволяет преодолеть все существующие системы ПРО.

Самолеты Миг-31К с «Кинжалами» уже несут боевое дежурство в Южном военном округе.